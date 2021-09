“Hemos tenido grandes resultados, anteriormente no eran malos, teníamos empates, pero sabíamos que las cosas se iban a dar, ganamos el clásico (ante Tigres), avanzamos a la final de la Concachampions, partidos importantes que nos hicieron sumar escalones en la tabla”, señaló el zaguero ayer en una conferencia virtual.

“Tuvimos una semana de ensueño. Lo tomamos de la misma manera como cuando no se daban los resultados, con seriedad, compromiso, afrontando las cosas y conscientes de dónde estamos parados.

Por otro lado, el ganador de la medalla de bronce con la selección mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio descartó que sus constantes convocatorias con el Tri afecten su desempeño y reiteró sus deseos de participar en el Mundial de Qatar 2022.

Me alegra estar en la selección y representar a mi país, siem-pre busco el lado positivo, si bien tendremos tres partidos muy seguidos con el Tricolor, estoy contento, quiero ir al Mundial, y estar en la eliminatoria me llena de orgullo. Sabemos que no hay descanso, es un desgaste físico y mental, pero somos profesionales y para eso trabajamos , indicó.

Rayados enfrentará mañana a FC Juárez, en el arranque de la fecha 12 del Apertura 2021, duelo que, a decir de Montes, no será nada sencillo.