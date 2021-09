Mientras esta manera abierta de defensa a ultranza de un modelo injusto y conservador de peores males se deleita en su crítica, suceden, por lados insospechados, acciones transformadoras. No de superficie, sino de raigambre política profunda, popular. Cambios que trabajan en la dirección preconcebida de un modelo alternativo y justiciero. No obstante, rememoran, a cada rato, la cancelación de un aeropuerto y la tildan premonitoria y autoritaria. No pueden pensar en que ese malhadado proyecto en Texcoco no llevaba a ningún buen resguardo. No era un simple negocio grupal, de sexenio, sino de todo un régimen de gobierno medularmente corrupto. No había detalle alguno que se salvara de los arreglos cupulares, utilidades desmedidas y cínicos apañes del tipo ya muy conocido. Fue por ello el dolor profundo, la irreparable herida que causó. El Felipe Ángeles les tardará en convencer, si alguna vez recapacitan, de sus conveniencias innegables. Similar destino lleva la Guarda Nacional, sustituta de una Policía Federal mal concebida, peor armada y desvalijada. Los índices delictivos actuales apoyan, con datos ciertos, lo atinado de su formación. Pertenecer al Ejercito no desmejora ni pervierte sus funciones o eficacia. La sustitución del Seguro Popular por el Insabi y el propósito, en vías de concreción de la máxima de salud para todos ya se percibe como realidad. Y así por el estilo se van sumando logros muy a pesar de los estragos pandémicos. El billón y casi medio más de pesos, obtenidos sin mayores impuestos y pronunciada caída económica, es de necios ignorarlo.