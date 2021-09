Por su parte, el rector de la Universidad Veracruzana, Martín Gerardo Aguilar, consideró que acusar de delincuencia organizada a los 31 investigadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Conacyt, a quienes la Fiscalía General de la República atribuye ejercer más de 200 millones de pesos durante la administración de Enrique Peña Nieto, implica criminalizarlos antes de que concluyan las respectivas pesquisas.

Hacer acusaciones de delincuencia organizada no me parece que sea adecuado ni sano , agregó. Asimismo, consideró que se debe investigar, seguir el procedimiento y determinar qué ha pasado, y ahí se verá si hubo o no mal uso de recursos, cómo se hicieron y de qué característica fueron .