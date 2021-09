Al ser consultadas sobre el significado del término no relevante , fuentes cercanas al tema explicaron que aunque dichos esquemas no contribuyeron a cumplir el derecho al medio ambiente, no quiere decir que no tengan ninguna utilidad en absoluto, pues quizá inciden en el cumplimiento de otras metas.

De acuerdo con Cruz Marcelo, algunos de los principales retos identificados por el Coneval en este terreno, en el periodo 2015-2018, son falta de avances suficientes en infraestructura de agua potable –sobre todo en el sur y sureste del país–; mala calidad del aire en las principales ciudades, y pérdida de la vegetación original en 50 por ciento del territorio nacional.