César Arellano, Gustavo Castillo y Jesús Estrada, reporteros y corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de septiembre de 2021, p. 13

La Fiscalía General de la República (FGR) amplió la investigación relacionada con el millonario desvío de recursos del órgano que se encarga de administrar las prisiones federales durante la gestión de Genaro García Luna (administración del panista Felipe Calderón) y el gobierno Enrique Peña Nieto, de esa manera un juez federal libró otras 10 órdenes de aprehensión contra involucrados en el caso en que se ha imputado a la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.

A la vez, el fiscal de Distrito Zona Norte (Ciudad Juárez) perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Jorge Arnaldo Nava, fue destituido porque aparece involucrado en la investigación de la FGR contra Álvarez y Gómez Mont.

Hasta ahora, algunos implicados son Eduardo Guerrero, ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (Oadprs); Paulo Uribe, ex director general de Administración, y Emmanuel Castillo, ex titular de la Coordinación General de Centros Federales.

Sin embargo el Ministerio Público Federal no ha detenido esta investigación, señalaron funcionarios, toda vez que la transferencia y uso de dinero ilícito podría involucrar a funcionarios de las secretarías de Gobernación, la Función Pública (contraloría interna) y de Hacienda (por haber aprobado o participado en las mesas en que se revisaron ampliaciones presupuestales para consolidar los contratos).