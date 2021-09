De La Redacción

Miércoles 29 de septiembre de 2021, p. 12

Con antelación a la audiencia judicial que tendrá el 4 de octubre, Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, insistió ayer en que no recibió sobornos de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, para aprobar la reforma energética, y presentó una comunicación de la Cámara de Diputados en la que se señala que ni él ni uno de sus colaboradores estuvieron en el basamento del inmueble en la primera semana de agosto de 2014, donde presuntamente le habrían entregado los recursos.

En un primer video de cuatro que presentará antes de comparecer, dijo que la acusación en su contra tiene que ver con un pacto perverso entre Lozoya y el presidente López Obrador. Es un pacto fuchi caca, por donde quiera que se le vea, subrayó al destacar que el mandatario lo quiere meter a la cárcel 30 años con una historia de puras mentiras .

Anaya Cortés mostró en la videograbación 76 cajas con 135 mil 388 hojas que le dio la Fiscalía General de la República (FGR) luego de 13 solicitudes formales y tres órdenes judiciales, las cuales señaló que en su inmensa mayoría “es paja, basura. Muy poco de esto se refiere a mí. Pero en lo que sí se refiere a mí, encontré un montón de pruebas… pero de mi inocencia”.

Entre ellas, que solicitó licencia como diputado el 6 de marzo de 2014 y que para agosto de ese año ya no tenía acceso al estacionamiento del Palacio Legislativo de San Lázaro.