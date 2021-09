Enrique Méndez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de septiembre de 2021, p. 8

El séptimo aniversario de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa derivó ayer en un nuevo choque entre la oposición y Morena en la Cámara de Diputados, luego de que el PAN reclamó entre gritos e insultos de ambos bandos que a tres años del actual gobierno no hay avances en la investigación y no se conoce el paradero de los jóvenes.

Sobreviviente de los hechos, Manuel Vázquez Arellano (Morena) enumeró las acciones realizadas por la administración federal, entre ellas la creación de una comisión especial para el caso, al destacar que los opositores no quieren reconocer esto como un avance. Hablan por sus intereses políticos, puntualizó.

Desde tribuna, acompañado por colegas que portaban los retratos de los normalistas desaparecidos, expuso que esto empezó con la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico. Los avances no son los que se esperarían, pero las trabas no están en el Poder Ejecutivo; la voluntad política está ahí, sino en el Judicial, por lo que consideró que la Cámara de Diputados debería exhortar a los jueces a que no pongan obstáculos.