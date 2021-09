La Escuela de Negocios de Harvard trasladó esta semana a todos los estudiantes de maestría (MBA) de primer año y a algunos de segundo a tomar clases en línea desde sus hogares, en medio de un aumento constante en las infecciones de Covid-19, a pesar de las altas tasas de vacunación y las pruebas frecuentes. Las clases en línea estarán en vigor al menos hasta el próximo mes y la escuela ha pedido a los estudiantes que eliminen las actividades en lugares cerrados si no usan cubrebocas. Harvard también está aumentando la frecuencia de las pruebas a tres veces por semana. ¿Habrá descuento en las colegiaturas? Nop. Para un estudiante mexicano, un año en Harvard: curso, hospedaje y lo demás, sigue costando más de un millón de pesos. Harvard se mantien en primer lugar en el ranking de The Wall Street Journal y de la asociación Times Higher Education. La californiana Stanford University ocupa el segundo, seguida por el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts), donde es profesor Luis Videgaray, luego Yale University y Duke University en quinto lugar.

¿De quién es el Pico de Orizaba?

Lo más florido del pintoresco lenguaje alvaradeño se lo han llevado los tecnócratas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, porque le robaron a Veracruz uno de sus monumentos naturales que forma parte de su historia milenaria: el Pico de Orizaba. Inegi se defiende, dice en un confuso comunicado que el Programa de manejo del Parque Nacional Pico de Orizaba señala que se encuentra ubicado en territorio de los estados de Puebla y Veracruz, en el límite este del Eje Neovolcánico Transversal. Para el estado de Puebla, corresponden los municipios de Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma y Atzitzintla, y para el estado de Veracruz, los municipios de La Perla y Calcahualco .

Regrésenle su Pico de Orizaba a los veracruzanos, señores del Inegi, antes de que entren en acción los brujos de Catemaco.

Ombudsman Social

Asunto: no hay tomógrafo

Mi tía está internada en el hospital Primero de Octubre del Issste, en la Ciudad de México; ingresó el 25 de septiembre y su situación es muy delicada. Ha recibido muy buena atención, sin embargo, no se le puede hacer una tomografía ya que el tomógrafo no sirve. No puede recibir el tratamiento adecuado pues no saben cuál es el problema..

Liliana Fonseca /CDMX (verificado por teléfono)

R: si tuvieran amor por su trabajo y compasión por los pacientes, la podrían llevar a otro hospital que cuente con tomógrafo. Un encargo para el director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda.

