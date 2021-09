Pobrecito Javier Alatorre. Su grado de ignorancia da para tenerle compasión. Tal vez no sabe que si las actividades universitarias dejaron de ser presenciales fue para preservar la salud de la población en general y una medida para tratar de contener la pandemia. ¿Acaso no está enterado que las actividades siguen a distancia y no han parado; que alumnos y académicos se esfuerzan más que nunca y no han parado; que están trabajando al doble o triple para dar clases de calidad; que han tenido que tomar cursos extra para tener un manejo óptimo de la tecnología digital; que la educación superior ha gastado millones de pesos en plataformas para implementar una atención de buena calidad para continuar con la enseñanza?

Rosario Moreno Rojas, César Felipe Cortés León, Guadalupe Moreno Bustamante, Soledad Moreno Romero, Arturo Quintero Hernández, Juan García Montes, Lucio García Montes y María del Carmen Ramírez Vázquez

Solicita al IMSS atención digna para su hijo

Zoé A. Robledo Aburto, director general del IMSS

Solicito con urgencia su intervención para que se siga atendiendo dignamente a mi hijo como derechohabiente de esa institución.

Mi hijo Arturo Chávez González, con NSS: 1105880386-4, tuvo un accidente automovilístico en el que él era pasajero el 14 de agosto de 2021, en Guadalajara, Jalisco. La ambulancia lo llevó al UMAE Hospital de Especialidades de Occidente núm. 175, del IMSS, cinco horas después y tuvo un diagnóstico de 1. S06X traumatismo intracraneal TCE severo Marshall II Rotterdam, hematoma subdural agudo izquierdo, 2. po craniectomía descompresiva. Estuvo dos semanas en terapia intensiva y la siguiente semana en piso estuve solicitando su traslado a la Ciudad de México que, por recomendación extrema de los neurólogos de Guadalajara, pidieron que lo viera un neurólogo especializado y lo atendiera debidamente en un hospital de segundo o tercer nivel. Después de mucho insistir, me mandaron una ambulancia y llegamos a la Ciudad de México a la Clínica/hospital núm. 48 San Pedro Xalpa, la cual le corresponde a mi hijo. Ingresó el 4 de septiembre pasado por la noche a urgencias, fue valorado e internado de emergencia debido a las condiciones que presentaba.

Al paso de los días, la doctora general tratante de la mañana, Ana Elizabeth Ruiz López, me dijo que tenía que llevarme a mi hijo porque ya no podía estar ahí, y que su estancia le generaba gastos al instituto. Le comenté que lo trasladé a especialidad en un hospital de tercer nivel para que un verdadero especialista neurólogo lo tratara y me dijo que eso no se podía hacer.

Mi situación económica no me permite llevarme a mi hijo así nada más, para ello se necesita un lugar acondicionado con una cama especial, una silla de ruedas, medicamentos, etc. Cada vez que revisan a mi hijo, insisten en que me lo lleve, pero para empezar, mi hijo no puede caminar, se encuentra en estado seminconsciente, sin poder ver ni hablar, y nunca se ha acercado ni un especialista de los ojos y ni un neurólogo especializado.

Ana L. González Gómez

Mi teléfono es 5527118326

Invitación

Por la seguridad social y solidaria

Invitamos a los jubilados, pensionados y trabajadores en activo a la asamblea constitutiva del Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social y Solidaria en contra de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que se llevará a cabo el jueves 30 de septiembre a las 12 horas en la Universidad Obrera de México: San Ildelfonso 72, Centro Histórico, Ciudad de México.

Movimiento Nacional Universitario por la Dignidad Humana, los Adultos Mayores y los Grupos Vulnerables, A. C.