Reuters, Afp y The Independent

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de septiembre de 2021, p. 29

Milán. Al reiterar su escepticismo ante las conversaciones sobre el clima de esta semana en Italia, la joven activista Greta Thunberg criticó que van 30 años de bla, bla, bla en los que se ha prometido mucho, pero se ha hecho poco para enfrentar el calentamiento global , desde la histórica Cumbre de la Tierra.

Los temores de que el cambio climático está empeorando escalaron después de que un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en agosto pasado alertó que la situación está cerca de salirse de control, por lo que el mundo seguramente experimentará más trastornos durante generaciones venideras.

Unos 400 jóvenes, de entre 15 y 29 años, provenientes de casi 200 países y seleccionados por la ONU entre 9 mil candidatos, están reunidos aquí en el Youth4Climate para elaborar un texto con una visión común sobre la emergencia climática y las acciones prioritarias que se requieren.

Tal declaración será presentada el fin de semana a medio centenar de ministros reunidos para preparar la COP26, prevista para llevarse a cabo noviembre en Glasgow, Escocia.

Eso es todo lo que escuchamos de nuestros dirigentes: palabras que suenan bien, pero que no han provocado ninguna acción, nuestras esperanzas y sueños se ahogan en sus promesas vacías , afirmó la activista sueca, quien fue aplaudida por jóvenes provenientes de casi todo el mundo.

No hay planeta B, no hay planeta bla bla, bla... economía verde bla bla bla... neutralidad de carbono para 2050, bla bla bla... , se burló Thunberg al denunciar la traición de los líderes políticos a las generaciones actuales y futuras.

Thunberg, de 18 años, señaló que incluso dudaba de las intenciones de los organizadores del Youth4Climate, dirigido por el Banco Mundial. “Ellos invitan a jóvenes seleccionados a simular que nos están escuchando. Pero no es así. Claramente no están poniendo atención. Basta con mirar los números. Las emisiones siguen en aumento. La ciencia no miente. A los líderes les gusta decir: ‘podemos hacerlo’. Obviamente, no lo dicen en serio”, aseveró.