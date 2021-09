Yolanda Chio y Raúl Robledo

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de septiembre de 2021, p. 34

Monterrey, NL., El cabildo de Escobedo aprobó otorgar durante los próximos tres años 11 escoltas a la ex alcaldesa Clara Luz Flores Carrales, ex priísta, hoy militante de Morena y ex candidata a gobernadora por la coalición Juntos Haremos Historia, que conformaron los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

El ayuntamiento empleará entre 7.3 y 8.3 millones de pesos en los sueldos de los custodios, quienes comenzarán a laborar con la ex presidenta municipal el próximo jueves.

La propuesta de proporcionar guardias a Flores Carrales, presentada por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil que encabeza el regidor José Luis Sánchez Cepeda, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue avalada por mayoría, únicamente con el voto en contra de la regidora del Partido Verde, Carolina María Vázquez Juárez.