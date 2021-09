Julio Gutiérrrez

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de septiembre de 2021

Autoridades del sistema financiero anunciaron la liquidación de Accendo Banco, debido a que no cuenta con el nivel de capitalización mínimo requerido y esto pone en riesgo a sus ahorradores.

Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que la revocación de la licencia a Accendo para operar como banco en el país se debe a malas prácticas y el hecho no está relacionado con la crisis de Covid-19. La Asociación de Bancos de México sostuvo que se trata de un evento aislado que no afecta a otros bancos ni al sistema .

Yorio mencionó en videoconferencia que al tratarse de una entidad de menor escala, el inicio del proceso de liquidación no pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero ni afecta la recuperación de la economía tras la pandemia.

“Las autoridades tomaron dicha decisión ante incumplimientos del banco. Esta es una situación aislada que no pone en riesgo al sistema financiero, el banco es pequeño en escala y representa sólo 0.08 por ciento del sistema, por lo que su liquidación no implica un riesgo… La liquidación del banco no se debe a la crisis provocada por Covid-19, sino a un conjunto de prácticas que afectaron los niveles de capital del banco”, apuntó.

Juan Pablo Graft Noriega, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), precisó que Accendo hizo operaciones irregulares que la autoridad marcó fuera de la ley y el banco lejos de tomar las medidas que tenía que tomar decidió no hacerlas , por lo cual se tomó la decisión de proceder a su liquidación.

Gabriel Ángel Limón González, secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) comentó que Accendo Banco tiene mil 518 ahorradores, de los cuales, se tiene garantizado el pago total de sus recursos a mil 449 y a los 69 faltantes se les pagará el monto máximo del seguro de depósito, que es de 2 millones 767 mil 395 pesos.