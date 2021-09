Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de septiembre de 2021, p. a12

Antes del zafarrancho de la semana pasada que protagonizaron Saúl Canelo Álvarez y Caleb Plant en una conferencia prensa, la expectativa por ese combate era discreta. La mercadotecnia del escándalo funcionó y hoy resulta más atractiva la pelea que parecía otra de tantas de la superestrella mexicana, el próximo 6 de noviembre en Las Vegas.

Estas son las ideas de José Benavidez, padre y entrenador de David Benavidez, peleador invicto y ex campeón supermediano que aclaman como un rival en potencia para el Canelo en un futuro próximo.

Caleb Plant va salir lastimado: directo al hospital o posiblemente al retiro , advierte José Benavidez; ojalá que su equipo sea responsable y no dejen que lo castiguen demasiado, porque la verdad no está al nivel de alguien como Álvarez ni tampoco de mi hijo. Es un peleador inflado que está en el camino de Saúl y éste no tiene más remedio que barrerlo .

El entrenador tiene una opinión poco favorable para la carrera de Plant, peleador que considera sobrevalorado y ahora está ante la oportunidad de su vida, ganar una suma descomunal que no volverá a ver en su vida. Algo, como una ironía, que también puede ser su infortunio, pues se expone a un peligro muy real, los potentes golpes y la experiencia del Canelo, quien además hoy se encuentra tocado por el rencor después de aquel escándalo en la conferencia.