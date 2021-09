“Soy muy analítico y autocrítico. No hemos tenido el equipo completo por diversas circunstancias, pero yo trabajaré, no puedo echarme para atrás cuando en toda mi carrera de 18 años de técnico me ha funcionado, debo insistir, tengo grandes jugadores muy dispuestos a hacerlo.

Miguel Piojo Herrera, técnico de Tigres, aceptó las críticas por el desempeño irregular de su equipo en el presente torneo Apertura 2021; no obstante, dejó en claro que por el momento no cambiará su sistema de juego.

“No encuentro una aversión de los muchachos que me digan ‘no te entendemos, queremos jugar de otra forma’, ahí yo replantearía (cambiar el estilo), tampoco soy un necio, lo hemos hecho bien, en lapsos muy grandes del partido se ve que el equipo funciona bien.

“Sí hay un cambio radical y se nota. Si los jugadores me dijeran ‘no va por ahí’, pues yo no soy terco ni pico piedras ni como vidrios, me replanteo y busco que el equipo funcione de la mejor forma, pero que regrese a hacer lo mismo de antes, no. Lo que hicieron, lo realizaron muy bien, ganaron títulos importantes, pero ahora quieren ver otra cosa en la cancha y voy a tratar de que así sea. No se han dado los resultados que queremos, pero seguiremos trabajando”, comentó.

Tigres visitará esta noche al Atlético de San Luis en el estadio Alfonso Lastras, en duelo correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura 2021, donde los felinos buscarán cortar la racha de cuatro partidos sin ganar; no obstante, el Piojo reconoció que no será fácil vencer al cuadro potosino en su propia cancha.