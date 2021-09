Nunca antes un club de la liga moldava se había clasificado para la etapa de grupos de la Liga de Campeones. El equipo tiene sin embargo su sede en la escindida región de Transnistria, que se proclamó independiente y no es reconocida por ningún Estado miembro de la ONU.

Sin embargo, el conjunto anfitrión fue afortunado de irse al descanso con la ventaja. Raheem Sterling y el portugués Bernardo Silva estrellaron balones en el travesaño.

El arquero Gianluigi Donnaruma esgrimió también argumentos en su lucha por la titularidad con el costarricense Keylor Navas, al aportar buenas atajadas que evitaron el empate.

Messi sentenció el duelo a los 74 minutos, tras una pared con Neymar, quien le devolvió el balón de taco. El zurdazo al ángulo representó el primer tanto del rosarino desde que aterrizó en el PSG, procedente del Barcelona.

Tenía muchas ganas de marcar , dijo Messi tras el partido; no he jugado mucho últimamente. Me estoy acostumbrando poco a poco al equipo y a los compañeros. Sé que el de hoy ha sido un momento muy importante; ahora tenemos que seguir, todavía quedan muchos partidos esta temporada .

El City marchaba invicto en sus 18 partidos previos de la fase de grupos dentro de la Champions.

En otro encuentro, Luis Suárez convirtió un penal en el descuento para que Atlético de Madrid superara 2-1 a un AC Milán que terminó con 10 hombres en casa. En el encuentro no participó el mexicano Héctor Herrera, quien se quedó en la banca de los colchoneros.

En cambio, el también mexicano Édson Álvarez tuvo un partido ejemplar con el Ajax, donde jugó los 90 minutos, y destacó en la victoria de los holandeses por 2-0 sobre el Besiktas, mientras que la jornada de Jesús Tecatito Corona con el Porto fue desafortunada, ya que perdieron 1-5 ante el Liverpool. El mexicano cumplió la función de lateral y de verdad que sufrió para contener los despliegues de los Reds.