Foto cortesía del artista comisionado por Los Angeles County Museum of Art © Tlaoli Ramírez Téllez

▲ Facsímil de la genealogía de la Casa de Moctezuma de 1791, copiado por Tlaoli Ramírez Téllez en 2021 del original resguardado por el Archivo General de la Nación. Foto cortesía del artista comisionado por Los Angeles County Museum of Art © Tlaoli Ramírez Téllez

Tenochtitlan fue una de las ciudades más grandes del mundo entre 1325 y 1521, de asombrosa belleza y riqueza que creció a partir de una pequeña isla. Fue el eje del mayor imperio del México precolombino, que cambió para siempre a manos del ejército invasor español, apuntó el LACMA al anunciar dos exposiciones que abrirán en invierno para conmemorar el aniversario 500 del momento histórico que causó una devastación del pasado indígena y construyó sobre las ruinas la capital de la Nueva España, en lo que ahora es la Ciudad de México.

Diana Magaloni, subdirectora del LACMA, describió que la muestra establece un diálogo con 30 obras precolombinas y coloniales para dejar luz de la resiliencia de los artistas de origen mexica bajo el dominio español y el carácter central de la cosmovisión nahua en la creación del México moderno .

De acuerdo al museo, algo excepcional es la inclusión de un conjunto de facsímiles de mapas de los siglos XVI y XVII, creados por cartógrafos indígenas y reproducidos por Tlaoli Ramírez Téllez, artista de la Ciudad de México. Los documentos originales están resguardados en el Archivo General de la Nación de México y debido a su fragilidad no pueden trasladarse, por lo que esta es la primera vez que se muestran en un museo de arte.

Más de 30 obras, la mayoría sobre papel, plantean temas de la historia de los primeros siglos de la Nueva España, así como la im-portancia del tlatoani mexica Moc-tezuma en el relato de los últimos años del imperio azteca y la recreación del tiempo y espacio en el orden cósmico mesoamericano.

La exposición complementaria Mixpantli: Ecos contemporáneos vincula las tradiciones artísticas del pasado y del presente que muestran el impacto de la resistencia creativa indígena. Incluye siete obras recientes, la mayoría pertenecen a la colección permanente del LACMA, entre ellas, la obra de Mariana Castillo Deball Vista de Ojos (2014); las denuncias de Sandy Rodríguez, quien deja inscrito sobre papel amate la memoria social y política contemporánea, y el mapa interactivo We Are Here (Estamos aquí), producido por la organización de mujeres Comunidades Indígenas en Liderazgo (Cielo).