oy en día no hay un solo habitante de la metrópolis francesa que no sepa quién es Eric Zemmour. Sobre todo desde que se le considera candidato potencial a la elección presidencial de la República. Si su nombre comenzó a ser conocido por su presencia en la televisión, sus artículos en la prensa, sus comentarios en la radio, los escándalos por las polémicas que levanta y los consecuentes procesos judiciales de los que ha sido objeto, perseguido por discriminación racial y provocación al odio hacia los musulmanes, en la actualidad no es posible encender la radio o el televisor sin escuchar su nombre.

A sus 63 años, Zemmour goza de una fama que no es siempre positiva. Las pasiones que despierta este polemista son tanto de culto a la personalidad como de aversión y repugnancia. Egresado de Ciencias Políticas, después de fracasar dos veces en el concurso de ingreso a la famosa Escuela de Administración Francesa, Zemmour se dedica al periodismo de opinión al mismo tiempo que publica libros controvertidos… que suscitan los celos de colegas comentaristas pues su venta supera todas las ambiciones. Historiador, observa y analiza la sociedad francesa a través de los modelos y formas que perfilan su identidad. Obtiene éxito de venta y premios. Los títulos de sus libros hablan por sí mismos: Premier sexe panfleto donde ataca los principios del libro de Simone de Beauvoir Le deuxième sexe ( El segundo sexo); Mélancolie française, ensayo donde analiza la ambición francesa que, durante 15 siglos, resumen los versos de Corneille: Si vos no sois romano, sed digno de serlo , pretensión abandonada que causará la decadencia francesa como lo bárbaros hicieron caer Roma al no ser asimilados .