a leyenda urbana que inventaron quienes todos los días apuestan por un distanciamiento entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y el de México, Andrés Manuel López Obrador, se vino abajo anoche, cuando el mandatario estadunidense apareció en un video, en el escenario de la celebración del aniversario de la Independencia nacional. Su mensaje fue directo, claro: la amistad de nuestros países es sólida y firme. Está en marcha el diálogo encaminado a buscar el bien compartido de nuestros pueblos, con fuerte contenido económico. ¿Pues no que se había enojado porque estuvieron recientemente en México el venezolano Nicolás Maduro y el cubano Miguel Díaz-Canel? Necesitamos mejores analistas políticos que no se dejen llevar por la añoranza del chayote.

Por sus obras los conoceréis...

...Dicen los Evangelios. Es una regla para distinguir a los falsos profetas. El papa Francisco –jefe del Estado Vaticano– envió una carta al presidente López Obrador en la que reconoce que en el proceso de evangelización hubo acciones que provocaron profundo dolor y sufrimiento, pero también le pidió sanar las heridas y no evocar los dolores del pasado para quedarse en ellos. Muy distinta su respuesta a la altanería del gobierno de España. A través de una carta que leyó en la mañanera el cardenal Rogelio Cabrera, presidente del Episcopado Mexicano, el Papa dice: En diversas ocasiones tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales, sociales y todas las acciones y omisiones que no contribuyeron a la evangelización . Agrega: Seguir dando pasos en vistas a sanar las heridas, a cultivar un diálogo abierto y respetuoso entre las diferencias y a construir la tan anhelada fraternalidad priorizando el bien común por encima de intereses particulares, las tensiones y los conflictos . Tres meses después de asumir la Presidencia de México, López Obrador solicitó al gobierno de España y al Papa pedir perdón a México por los abusos cometidos durante la Conquista hace 500 años. En respuesta, el gobierno ibérico desatendió la petición dirigida al rey Felipe VI. Hay que recordar que el ex monarca Juan Carlos, su padre, dejó la chamba a su hijo a raíz del cúmulo de denuncias de corrupción que todavía hay en su contra. Y el heredero no se salva por completo.

El precio del gas

Viene un invierno muy frío por la escasez y carestía mundial de gas natural y el problema complicará el combate a la pandemia porque es una temporada en la que aumentan las enfermedades respiratorias. El precio en la Bolsa de Nueva York alcanzó esta semana un máximo de 5.85 dólares por BTU, un precio no visto desde el 24 de febrero de 2014, lo que equivale a un incremento a lo largo del año en curso de 127.87 por ciento. La especulación de los comerciantes en México motivó al gobierno federal a lanzar el programa Gas Bienestar. De acuerdo con la app AmiGas LP, de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en la última semana Gas Bienestar vendió cilindros de 20 kilogramos en 420 pesos y los de 30 en 630 pesos. Está resintiendo la presión del mercado internacional.