Las 31 personas acusadas por la corrupción en el Conacyt no son todos científicos. Más bien, son un conglomerado de 31 ex directivos, científicos y académicos acusados de beneficiarse de un armado de corrupción con fondos derivados del Conacyt al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico. Es un financiamiento de 244 millones de pesos. Mucho dinero. Noto en los comentarios lo de siempre: una gran desinformación, con intereses claros de atacar al gobierno actual. En la vida, simplemente hay personas honestas –muy pocas– y una gran deshonestidad en la mayoría. Dejemos ese manto de que por ser científicos no pueden ser corruptos. Y de que son un ejemplo para el país, menos.

México está convulso, no cesan los ataques al gobierno de López Obrador, pero sí me queda claro una cosa: hay que empezar a limpiar al país de toda la impunidad, pillaje y corrupción que hemos vivido. Antes de que sea demasiado tarde.

Me preocupa mucho la ultraderecha panista y el propio PAN alabando la política del neonazi partido español Vox, los ataques constantes a Cuba y lo último en la colonia Tabacalera, el haber pintado las estatuas de Fidel y el Che con la consigna Comunismo no, fuera AMLO . Y me preocupa porque la mayoría de las personas tienen una profunda desinformación. Se dejan llevar por los medios y no estudian ni leen. El comunismo jamás ha existido en la faz de la Tierra. Y si estudian un poco, sería un cristianismo, no de fe a ultranza, sino concreto y real. He preguntado a personas qué piensan de Fidel y del Che y solamente dicen: Fueron muy malos . Con ese análisis no se puede. Podemos discrepar del pensamiento de Fidel Castro y de Ernesto Guevara, pero de su coherencia jamás.

Arturo García A.

Felicitación por suplemento sobre las guerras contra Irak y Afganistán

Felicidades por el suplemento publicado el pasado 27 de septiembre por La Jornada a propósito de los 20 años de las guerras contra los pueblos de Afganistán y la República Árabe de Irak en la región del Golfo Pérsico.

Fernando Acosta Riveros

Invitación

Presentación del Manual de primeros auxilios

Participan Jocelyn Karen Jiménez Ramírez, estudiante de Protección Civil y Gestión de Riesgos (UACM); el doctor Miguel Ángel Palomino Garibay, profesor-investigador de la licenciatura de Nutrición y Salud (UACM); el doctor Miguel Ángel Godínez, profesor-investigador de la licenciatura de Promoción de la Salud (UACM); el técnico en urgencias médicas Javier Ricardo Heredia, responsable del área de Protección Civil de la UACM, y la autora María Elena Durán, profesora-investigadora de la licenciatura de Protección Civil y Gestión de Riesgos. Como moderador estará Napoleón Estrada.

La presentación se llevará a cabo el martes 28 de septiembre a las 18 horas.

Se transmirá en vivo por

YouTubeLive: Biblioteca del Estudiante UACM

Facebook: Biblioteca del Estudiante UACM

Más información en la siguiente página electrónica: https://www.uacm.edu.mx/Organizacion/ CoordinacionAcademica/Biblioteca_Estudiante

Biblioteca del Estudiante