Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 28 de septiembre de 2021, p. 7

La película 1938: Cuando el petróleo fue nuestro, del director Sergio Olhovich, finalmente comenzó a filmarse este lunes, luego de que el proyecto se detuvo porque no fue posible obtener apoyos económicos y por fuerzas en contra en la administración de Enrique Peña Nieto.

Olhovich, quien en 2002, escribió junto con Carlos Montemayor el guion, retomó la filmación luego de una serie de situaciones como fue el deceso del escritor, la falta de apoyos económicos, así como sobreponerse a cuestiones de salud. Sin embargo, durante el aislamiento por la pandemia decidió rescribir el argumento para que fuera más cinematográfico.

El realizador, de 79 años, explicó: “Carlos y yo escribimos el argumento; hizo una gran investigación y juntos armamos el texto. Luego, al morir él y al retomar el guion eran diferentes las circunstancias, pero cuando llegó la pandemia, encerrado en mi casa, pensé en rescribirlo. Lo cierto es que la esencia no cambió, pero sí se le dio mayor agilidad, que estuviera listo para el rodaje.

“Carlos –agregó– no era cineasta, era escritor; él escribió un argumento muy literario, pero después tuve la posibilidad de hacer un guion más cinematográfico.”

Además, explicó el realizador a La Jornada, hace un tiempo busqué el apoyo del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), fui aceptado y cuando, se supone, me iban a dar el dinero, dijeron que no lo había; tuve que esperar otro año, en el cual pasó lo mismo. Entonces, en el tercer año, entendí que lo que quería el sexenio de Peña Nieto era que yo no hiciera esta película .

Ante esa situación de censura económica , el director decidió esperar hasta que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia. Ahora tienen mucho interés en que haga la cinta , cuyo reparto lo integran Ianis Guerrero (Lázaro Cárdenas), Ofelia Medina (Amalia Solórzano adulta), Karen Martí (Amalia joven), Baltimore Beltrán (Francisco J Múgica) y Roberto Beck (Raúl Castellanos).

Esta cinta, enfatizó el director, “es históricamente muy importante e interesante, pero también es muy política, porque el paralelismo y semejanza de la época de Cárdenas –cuando expropió el petróleo– es parecido a lo que sucede ahora; las coincidencias son verdaderamente increíbles, lo cual quiere decir que el gobierno actual va por buen camino”.