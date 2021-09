A su vez, el organismo defensor precisó que, en total, sumaron 27 mil 706 reclamaciones por posible robo de identidad a usuarios de la banca, lo que significó un aumento de 18 por ciento con respecto al primer semestre del año previo, cuando fueron 23 mil 506.

En este aspecto, Banco Azteca y Citibanamex concentran siete de cada 10 quejas.

La Condusef añadió que del total de reclamaciones del sector, el 2 por ciento están relacionadas con la banca electrónica, con un total de 66 mil 421, mismas que incrementaron 2 por ciento con respecto al primer semestre de 2020, cuando la cifra fue de 64 mil 874.

En este segmento, agregó el organismo, BBVA, HSBC y Banorte agrupan 80 por ciento de las reclamaciones.

Detalló que Citibanamex fue el banco con el mayor porcentaje de respuesta favorable al usuario con 59 por ciento; mientras que Banco Azteca fue el banco con el menor porcentaje en el mismo rubro, con 20 por ciento.

Así, expuso, las principales causas de reclamación en la Condusef se debieron a consumos no reconocidos con 19 por ciento; transferencia electrónica no reconocida con 12 por ciento y cargos no reconocidos en la cuenta con 8 por ciento. Estas tres causas representan cuatro de cada 10 reclamos.