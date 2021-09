El futbol en Estados Unidos gana popularidad a pasos agigantados, por ello, el torneo Leagues Cup que a partir de 2023 enrolará a todos los equipos de la Liga Mx y la MLS es totalmente positivo, no sólo en lo económico, sino también en lo deportivo... Que hay que ajustar los calendarios, sí, pero es una buena idea , señaló el ex árbitro Arman-do Archundia.

Lo que todavía no sé es cómo va a participar el arbitraje, desconozco porque no soy parte de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol. Se supone que tienen que ser de ambos países, pero ya hubo un torneo similar y participaron de Concacaf, de Centroamérica y de El Caribe, a mí se me hace que va por ahí. Como sea es una ventana más .

En tanto, Rafael Lebrija anotó: Falta que le pregunten a los jugadores ¿los han tomado en cuenta?, porque son más partidos, que no mientan, que no le den vuelta; serán más juegos, es un hecho , resaltó.

“Para el negocio son muy vivos, pero considero que lo primero que debieron hacer era preguntar al futbolista. Lo que he visto últimamente es una lucha de los jugadores a nivel internacional por evitar más cargas de viajes y partidos; hasta donde sé están negados a sostener Mundiales cada dos años, precisamente para no saturarse y en consecuencia sufrir más lesiones.