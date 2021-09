S

e llevó a cabo, bajo la presidencia pro tempore mexicana, la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en la que participaron 31 gobiernos de América Latina y el Caribe.

Alicia Bárcena, directora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentó excelentes propuestas en favor de una estrategia regional contra la pandemia y en favor de una reactivación económica.

Se alcanzaron importantes acuerdos vertidos en 44 puntos, que incluyen propuestas como: un plan para la autosuficiencia alimentaria, la puesta en marcha de una agencia espacial, la creación de un fondo regional para desastres naturales, impulso al comercio intrarregional, seguridad alimentaria y el intercambio tecnológico y cultural. Un organismo multilateral de la región que, como propuso el presidente López Obrador, busca fortalecer un mecanismo que permita: no intervención y autodeterminación de los pueblos; cooperación para el desarrollo y ayuda mutua para combatir la desigualdad y la discriminación .

Sin embargo, fue lamentable y cuestionable no poner en la agenda el fenómeno migratorio, ya que ni los propios funcionarios de países, de los cuáles los migrantes son ciudadanos pusieran el tema sobre la mesa. Únicamente la representante de Panamá, Erika Mouynes, ministra de Relaciones Exteriores, habló de la migración irregular y señaló que no es un fenómeno nuevo ni va a desaparecer, pero mirar para otro lado y pretender que no está ocurriendo, no es una opción .

Era necesario hacer visible tan grave y doloroso fenómeno; estaba sucediendo una tragedia en la frontera norte, migrantes tratando de entrar a Estados Unidos por un río, cargando a sus pequeños, mujeres embarazadas, ancianos con incapacidad para caminar, todos intentando pasar mientras los cuerpos de seguridad lo impedían con actitudes amenazantes y, para colmo, se pusieron en marcha deportaciones masivas cuando ese mecanismo debe descartarse, si no se analizan primero los casos, ya que regresan a los mismos peligros de los que claramente tratan de huir.