Georgina Saldierna y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 27 de septiembre de 2021, p. 14

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados impulsará una reforma político electoral, que regrese al modelo que tenía el Instituto Federal Electoral –antes de convertirse en nacional–, se reduzca el número de consejeros y el costo de la autoridad electoral para romper el sistema de cuotas de partido en su designación.

En entrevista, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, afirmó lo anterior y que es necesario, ya que el esquema de elección se distorsionó .

Dijo que es preferible que al regresar a un instituto federal, que los congresos estatales designen a consejeros locales y no el Instituto Nacional Electoral, donde prevalece una división monárquica, donde un consejero manda .

Informó que la propuesta de reforma se presentará después de las elecciones de 2022, para no contaminar el proceso, y dejar que concluyan sus periodos los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Podría discutirse a partir de septiembre del próximo año para que entre en vigor antes de las elecciones en Coahuila y el estado de México, anticipó.

–¿Con las tres iniciativas constitucionales anunciadas por el Presidente, se cerraría el ciclo de la transformación desde el Legislativo?

–En principio, por lo que hace a la transformación de la vida pública de México, al marco jurídico la Constitución, estaríamos prácticamente terminando.

“En la reforma para la soberanía de la industria eléctrica no se trata de estatizar o nacionalizar la industria eléctrica, es definir constitucionalmente condiciones de competencia real, de garantizar la planeación, confiabilidad del servicio suficiente, de calidad y con reglas parejas para todos, tanto para la iniciativa privada como a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Puede haber negocios para la IP, pero no para los funcionarios. Tiene que ver con un asunto de conciencia nacional, de responsabilidad pública. No pensar en la lana, los negocios, el moche. ¿Quién puede estar en contra de que vengan a competir, pero ¿por qué no la CFE tiene mayor libertad de desarrollar su propia tecnología si cuenta con especialistas, científicos de primer nivel? Porque no la han dejado.”