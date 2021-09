Sin embargo, agrega que las decisiones de los juzgadores deben ser fundadas y motivadas, puesto que el margen de discrecionalidad conferido por el legislador no es tan amplio y que, en todo caso, está sujeto a ciertos límites jurídicos que deben ser motivados por el aplicador, como lo son el que la media sea lícita, que no cause más daños que los que debe prevenir, que no cause una afectación ruinosa al demandado, que sea adecuada para evitar daños difícilmente reparables o irreparables que dejen sin materia el juicio y que exista urgencia porque sea previsible que estos daños se actualizarán o consumarán .

El proyecto de la ministra Piña estaba listo para votarse en la primera sala de la Corte el 22 de septiembre, pero la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó ante el máximo tribunal un nuevo alegato con más argumentos a favor de la suspensión que impide a PHI México sembrar maíz transgénico en territorio nacional.

Para analizar este documento, el proyecto quedó en lista, no fue votado y el asunto no aparece en la agenda de las próximas dos sesiones de la primera sala.