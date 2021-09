La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está consciente de que hay condiciones bien identificadas sin las cuales no podría darse la paz. Hay una premisa básica: si no hay justicia, pues no habrá paz, y no hay justicia si hay impunidad, esa es una de las cuestiones más importantes que nosotros tenemos que buscar.

Explica que hay razón cuando se pone en tela de juicio el quehacer del aparto judicial, porque un delincuente sale libre después de cometer un ilícito, pero a veces es responsabilidad nuestra, hay que decirlo. Hay que agarrar el espejo y ver en qué estamos mal para corregir el camino .

–La pregunta es obligada: quienes procuran justicia ¿podrían hacer peligrar el proceso de paz?

–Como en todas partes, hay jueces honestos que están haciendo bien las cosas, pero hay otros en las áreas de seguridad que están en otras cosas, en la superficialidad, en las banalidades y no hacen su trabajo. No critico a todo el sistema, hay avances, pero no son suficientes. Repito: hay jueces que hacen bien las cosas, y hay otros que pasan 20 años, 15 y no dictan una sentencia, y hacen que las cárceles estén llenas; no me refiero solamente a los federales, también a los del fuero común, a los de las cárceles de los estados. Y es todo un tema porque la gente sigue encarcelada sin ser sentenciada. En fin, hay varios retos que tenemos enfrente, pero yo no quiero decir que todo va bien. En el Ejecutivo también tenemos retos, también hay personas corruptas del sistema en muchos lugares, hay gente que está cruzada de brazos, y no tienen las pilas puestas respecto de lo que significa lo que tenemos encima. La gente quiere, nos exige resultados y nos dice: ¿para qué llegaron si no ha cambiado nada? Lo dicen con justa razón, porque hay muchas zonas donde no cambian las cosas y es desesperante. Vuelvo a la tesis: si no hay justicia, no habrá paz. Estoy de acuerdo, la impunidad puede poner en peligro el proceso de paz, pero la impunidad está en todos los tramos de la comisión de un delito. No nada más son los jueces, los ministerios públicos, también somos las policías.

Rosa Icela Rodríguez comparece ante el Senado, junto a ella los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina; también el de Gobernación; la foto es impresionante. Es imposible preguntar sobre su significado.

–¿Cómo lo leyó la secretaria?

–Todos los esfuerzos del gabinete de seguridad están encabezados por el señor Presidente. Las fuerzas armadas tienen un comandante supremo, y todos los acuerdos que se toman en coordinación entre nosotros. Los compañeros fueron muy solidarios conmigo al acompañarme al Senado. Es pura solidaridad de los compañeros que nos vemos todas las mañanas, estemos cansados o no. Los que tenemos que levantarnos a las cuatro de la mañana para preparar lo que se va a presentar al Presidente en el reporte que se da a las seis en punto. Entonces se hace un buen ambiente, de compañerismo, de solidaridad. Nosotros tenemos muy clara la línea de esto que ya no es un proyecto, la Cuarta Transformación –cierra la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana– es una realidad, un hecho.