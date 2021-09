Originalmente pretendieron llegar a Monterrey, Nuevo León, pero siguieron su camino hasta Saltillo, la capital coahuilense. Recorrieron 500 kilómetros a pie, así como a bordo de tráileres y camiones cuyos conductores les dieron aventón.

En la frontera no nos quisieron vender boletos de autobús. Nosotros tenemos dinero, ese no es problema, tenemos dinero para boletos, pero nos piden documentos y eso no tenemos , explicó Manno, otro de los haitianos que se encuentran provisionalmente en Saltillo.