Jessica Xantomila, Eduardo Murillo y Laura Gómez

Periódico La Jornada

Lunes 27 de septiembre de 2021, p. 2

Tras 2 mil 555 días de búsqueda, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos señalaron que, aunque hay voluntad política del gobierno, siguen sin dar con el paradero de sus hijos. Después de una marcha por el séptimo aniversario de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, que inició en el Ángel de la Independencia y a la cual se le permitió entrar hasta el Zócalo, Hilda Leguideño e Hilda Hernández leyeron un pronunciamiento a nombre de todos los familiares de las víctimas, advirtiendo la falta de resultados por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Ya llevamos tres años (de este gobierno) y no sabemos el paradero de nuestros hijos, se ha logrado identificar a dos jóvenes y van varias órdenes de aprehensión libradas contra algunos altos funcionarios que hicieron mal su trabajo. ¿Pero qué pasa con los demás jóvenes?, ¿dónde están?, ¿qué pasó con ellos?, ¿quiénes se los llevaron y por qué? Son preguntas que este gobierno no ha podido responder, por lo tanto seguimos en la incertidumbre y con el dolor insoportable que de nuestra alma a menudo pasa a nuestra mente , dijeron.

Reiteraron que los trabajos de la FGR avanzan con lentitud, pues desde hace seis meses no ha podido ejecutar 40 órdenes de aprehensión, en dos años no han logrado traer a Tomás Zerón, ex director de la Agencia Federal de Investigación, acusado de tergiversar las pesquisas y quien se encuentra refugiado en Israel.