Los altibajos son el sello del futbol local. Toluca, que humilló a las Águilas en la fecha anterior, generó altas expectativas, tenía el liderato general al alcance de la mano en el propio infierno, es decir, la mesa puesta; pero se vio afectado por el arbitraje y el trasnochado VAR, y no pudo superar a la legión extranjera --con predominio de garra charrúa-- de un Atlético San Luis que poco a poco escala peldaños.

Quizás Miguel ‘Piojo’ Herrera cuenta con el respaldo de la directiva de Tigres, pero a pasos agigantados ha perdido el de los aficionados, con los que no logra conectar y el equipo de Cemex sigue enfriando el Volcán ¡ya ni los coleros Pumas mostraron temor y hasta rescataron un punto! El campeón Cruz Azul, en tanto, sigue sin reponerse de su fracaso en la Concachampions, no es ni la sombra del torneo anterior, apenas empató contra Puebla.

einte minutos duró el revulsivo que inyectó Marcelo Michel Leaño al Guadalajara; tiempo en el que el chiverío se volcó al frente e ilusionó a sus seguidores, pero todo fue en vano, porque una vez pasada la sorpresa, los amarillos lograron equilibrar. Después, el clásico nacional se percudió entre fallas arbitrales, pisotones, piquetes de ojo y empellones. Santiago Solari, técnico del América, ha cosechado elogios de propios y extraños, sin embargo, no tuvo recursos para imponerse en casa y ante su público.

En este contexto, se anunció con voces festivas la ampliación de la Leagues Cup, torneo veraniego que incluirá a partir de 2023 a la Liga Mx y la Major League Soccer. Para los federativos estadunidenses es ganar en un deporte desdeñado en aquel país, pero que con la interacción de los cuadros mexicanos resulta atractivo para la afición latina. En tanto, los clubes al sur del río Bravo se van de bruces y se frotan las manos por lo que visualizan en el aspecto económico.

Del nivel mejor ni hablar, si hay partidos de la Liga de Campeones de Concacaf que aburren a muerte, ¿qué será ver al colero Querétaro ante el Austin de la MLS?…. Mucho más provechoso sería esa competencia, pero en clubes femeniles, ahí la ganancia en el aspecto deportivo será indiscutible, total y absoluta para las mexicanas; qué mejor fogueo que ante las campeonas del mundo. Pero hasta ahora nadie ha hablado de involucrar a las mujeres.

Sin chistar la Federación Mexicana de Futbol se apresta a pagar más multas, esta vez por prácticas monopólicas y poner topes salariales a las mujeres, rescoldos del pacto de caballeros y añejas costumbres; ahora lo único que quiere es mostrar la cara limpia, actitud transparente y presta para entrar al primer mundo de las finanzas... Será hasta entonces, cuando las arcas estén boyantes, que las jugadoras tendrán mejor paga.

Raúl Jiménez se rencontró con el gol, la noticia no es poca cosa dada la aridez mostrada en septiembre por Rogelio Funes Mori: Los federativos encienden veladoras para que el Wolverhampton ceda en octubre al ex americanista y no se repita lo ocurrido en la anterior fecha FIFA. Viene jornada doble, saturación de partidos el martes, a nadie extrañe ver de nuevo exceso de empates, pero es lo que hay.