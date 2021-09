T

ranscurridos poco más de dos años desde el anuncio presidencial (29 de julio de 2019) todo se mantiene en el aire, a pesar de que el compromiso público y oficial fue instalar una mesa de negociaciones, a más tardar en 10 días , para que dirigentes sindicales y empresarios (de la minería) traten los temas pendientes, busquen acuerdos y vean hacia adelante; voy a convocar personalmente a este diálogo y luego se instala la mesa, es por el bien de los trabajadores y de la economía del país; a los mineros les pido que me esperen antes de tomar otras medidas .

Bien, los mineros esperaron, pero ¿dónde quedó la mesa de negociación?, porque a 26 meses de distancia no se ha instalado, el diálogo brilla por su ausencia, la buena voluntad de los barones no aparece por ningún lado, tres huelgas mineras (Taxco, Sombrerete y Cananea) se mantienen activas desde hace 14 años ante la complacencia de las autoridades respectivas y los empresarios del sector (especialmente Germán Larrea y Alberto Bailleres) si bien oficialmente ya no obtienen más concesiones en su área específica de influencia, sí gozan de todo tipo de jugosas autorizaciones y contratos de obra pública para seguir exprimiendo al erario, como en el caso del Tren Maya. Y se las otorgan sin condicionar absolutamente nada (como sentarse en la mesa de negociación, por ejemplo), al estilo de los viejos tiempos.

Tal vez la falta de atención este problema comience con la idea presidencial de que como hace dos años y pico giró la instrucción, entonces el conflicto quedó resuelto y todos felices. Sin embargo, en los hechos permanece en el cajón de los olvidos, entre la espesa burocracia, el conflicto de intereses y el cuidado de la mafia empresarial, donde la batuta la llevan impresentables como Germán Larrea.

Tal vez influya también que el mandata-rio encargó la solución a tres secretarías de des-pacho (Gobernación, Economía y Trabajo) y a una oficina que ya no existe (de la Presidencia, con el empresario Alfonso Romo ahí cuidando los negocios privados), instancias que no se han caracterizado por la reivindicación de los derechos obreros ni la solución de los conflictos. Olga Sánchez Cordero regresó al Senado; Graciela Márquez Colín dejó Economía –donde no hizo mayor cosa– para ocupar la vicepresidencia del Inegi; y Luisa María Alcalde se mantiene en el puesto, aunque nadie lo registra, porque ella solo atiende las indicaciones de El Padrino.