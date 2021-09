S

inopsis de lo platicado en la columneta pasada. El día anterior a su protesta como gobernador de Coahuila, Eliseo Mendoza Berrueto me designó representante de su gobierno en el añorado Distrito Federal. Sin embargo, al día siguiente los medios consignaban que la capital había sido encargada al arriba firmante y al economista Alejandro Sosa. Cuando le inquirí al novel gobernante sobre esa inesperada duplicidad en el puesto, tan sólo me contestó: “¿Y eso a ti por qué te incomoda? Te reduje la mitad del trabajo. Y, por cierto, tampoco te preocupes por las cuestiones administrativas de la oficina, las resuelve Héctor Díaz, él siempre ha llevado mis asuntos particulares y familiares. Todos los requerimientos para que la representación funcione ni los envíes para acá. Él tiene facultades y recursos para resolverlos. Al poco tiempo el gobernante me dijo: Carlos, quiero pedirte que me ayudes en un problema: Marroquín (uno de sus más cercanos colaboradores) no ha logrado entenderse con el sector empresarial y se me ha ocurrido que él puede dejar los dimes y diretes locales y ser un inmejorable promotor del desarrollo de nuestro estado allá en la capital. Tú y él son muy buenos amigos y creo que podrían hacer una buena mancuerna. En un gesto realmente amistoso, todavía propuso que si ya no estaba a gusto con la cada vez más creciente representación, la dejara y pasara a ser su asesor personal conservando las condiciones laborales que ya tenía.

La respuesta que entregué a Héctor Díaz fue por medio de esta pequeña fábula, que paso a compartir con ustedes. (Fábula: género literario en el que animales y aun cosas y objetos cobran vida y actúan como personas).