uando el entonces presidente recién electo Andrés Manuel López Obrador dio a conocer, en la casa de campaña instalada en la calle de Chihuahua 216 de la Ciudad de México, las 100 metas de su gobierno, no mencionó el Covid-19 y la campaña de vacunación para combatirlo. La pandemia se hizo patente poco tiempo después, en la Convención de Banqueros de Acapulco del año 2020. No llegó el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán. Los enfermos anti-4T hicieron correr el rumor en los pasillos del Acapulco Princess de que el financiero había desairado a López Obrador. Era la primera ocasión que concurría como presidente constitucional. Los hechos desmintieron el rumor: Ruiz Sacristán había sido contagiado de Covid-19 en un viaje al extranjero y fallecería en abril.

Vidas salvadas

Los meses que siguieron han sido una mezcla de dolor, valor y resistencia para el pueblo mexicano. No es superfluo recordar que el sistema de salud estaba hecho una desgracia. Han sido registrados 275 mil fallecimientos, más la cifra que se agrega por los no contabilizados. Sin embargo, en ese sombrío reporte falta un espacio para las vidas salvadas. Este fin de semana el número de dosis aplicadas llegó a casi 100 millones. ¿Podemos hablar de que la campaña nacional de inmunización ha salvado la vida de estas personas sin caer en una exageración? No estaba la vacunación entre las metas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la ha cumplido. En los años que vienen podrá olvidarse quién construyó el aeropuerto Felipe Ángeles como pocas personas recuerdan que Miguel Alemán Valdés levantó Ciudad Universitaria o Luis Echeverría Álvarez mandó hacer la carretera Transpeninsular de Baja California. Pero no olvidarán la dura lucha que arrancó vidas a la muerte. Ahora sigue la inmunización de los niños en octubre.

China truena las criptomonedas

El fin de semana la segunda economía más grande del mundo, China, asestó otro gran golpe a las criptomonedas. Prohibió todas las transacciones con ellas. Es un giro significativo porque China fue uno de los primeros patrocinadores de la moneda digital. Su decisión borró en minutos 159 mil millones en el valor de mercado de las monedas, desde bitcóin y Solana hasta XRP. México ya había adoptado una política semejante.