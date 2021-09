C

A ese despropósito ahora pretende agregar otro más. En las próximas horas el gobierno podría declararse insolvente para pagar sus deudas, de no aprobarse el aumento en el techo de endeudamiento. En síntesis, no podría pagar la deuda ya contraída con miles de empresas y bancos. Sería catastrófica para varias naciones, una de ellas México. Cabe recordar que durante el gobierno de Trump se presentó una situación similar, y McConnell, como líder de la entonces mayoría republicana en el Senado, no sólo aprobó el mismo mecanismo, sino que ponderó el que propuso el entonces presidente.

Es evidente que las decisiones del señor McConnell no están determinadas, como él lo ha declarado, por un pragmatismo que en ocasiones es necesario en política, sino por el ánimo de agraviar a sus oponentes, sin considerar el daño que ocasiona a la mayoría de la población. Es, al fin y al cabo, la política carente de ética y moral que caracterizó a Donald Trump a lo largo de su mandato, y que ha contagiado a la mayoría de los legisladores de su partido.

El derrumbe de la coherencia a que se debe el quehacer político pudiera estar a la vista si el electorado no puede entender la gravedad de lo que esa conducta significa para la salud de la democracia y la convivencia social.