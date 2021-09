Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 27 de septiembre de 2021, p. 32

Cuernavaca, Mor., La Asociación Civil de Pueblos Unidos del Sur de Morelos, que encabeza Alejandro Vello Arellano, pretende hacer del municipio de Tetecala el primer poblado cannábico de América Latina .

Se trata de un grupo de campesinos que se definen como valientes y visionarios , quienes ven en la despenalización de la mariguana una oportunidad para recuperar el valor de sus tierras y superar la pobreza.

En entrevista, Alejandro Vello, médico de profesión y ejidatario de la localidad, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el 28 de junio pasado las prohibiciones para el uso recreativo de la cannabis, por lo que, si se cuenta con las autorizaciones correspondientes, está permitido sembrarla.

Aseguró que si ellos no lo hacen, otros lo harán, y puso el ejemplo del ex presidente Vicente Fox (2000-2006), quien ya tiene licencia para cultivarla y hasta para venderla, según para uso medicinal , a través de la empresa Paradise, de la que el político es socio, al igual que el actor Roberto Palazuelos.

Obviamente nosotros estamos en desventaja, porque el señor fue mandatario del país, tiene todos los contactos y todo el dinero del mundo; nosotros no, pero tenemos la voluntad , subrayó.

La tierra es de quien la trabaja

Confió en que contarán con la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador y le envió un mensaje: Señor, si lee esta entrevista, apóyenos a nosotros, y no a Fox. Él es un traidor a la patria y la tierra es de quien la trabaja con sus manos, como decía el general Emiliano Zapata .