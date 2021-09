Ana Mónica Rodríguez

Domingo 26 de septiembre de 2021

Durante la ceremonia 63 de los Premios Ariel, que se realizó por segunda ocasión de manera virtual, Ofelia Medina instó a resistir en los difíciles momentos que se viven, en una noche sabatina en que la cinta Sin señas particulares, de la directora Fernanda Valadez, se alzó con nueve estatuillas, entre ellas las de mejor dirección, mejor película y mejor actriz, que recayó en la figura de la actriz Mercedes Hernández.

La actriz, directora y productora, galardonada con el Ariel de Oro, el cual fue entregado por Guadalupe Vázquez Luna, sobreviviente de la masacre de Acteal, expuso: Recibir un premio por el trabajo siempre anima y se siente bonito que tu comunidad te abrace así, que no fue inútil, que nuestros compañeros lo reconocen, que es fantástico, porque nunca pensé que tantos hubieran votado por mí, gracias .

Medina subrayó en su discurso: Agradezco a mi comunidad cinematográfica por este dorado apapacho que me anima a seguir transitando como desde hace 55 años en que esta chamaca bailarina, huarachuda, rebelde, mal hablada y émula de Frida Kahlo llegó aquí a los estudios Churubusco .

Puntualizó: “Soy parte de aquella juventud rebelde que en 1968 formó un movimiento mundial que transformó nuestra sociedades y cine; así nació lo que llamamos el Nuevo Cine Mexicano. Así he ido de Churubusco a Tlatelolco; de la selva Lacandona al escenario; de la montaña de Guerrero a la alfombra roja; me quito las botas enlodadas y me pongo los stilettos”.

En 1968, recordó, el cine mexicano era prácticamente sin mujeres detrás de la cámara; delante estábamos las actrices, pero atrás Matilde Landeta, Adela Sequeyro, pocas guionistas y, por ahí empezó Marcela Fernández y también nuestra querida Bertha Navarro comenzó a producir cine independiente .

Es una gran satisfacción, prosiguió, que en 2021 en todas las categorías del Ariel hay mujeres y, en muchas de ellas, son mayoría; tuvimos que pasar una larga caminata. La visión femenina ha llegado a equilibrar y enriquecer nuestras pantallas; hacía falta y es necesaria. Hace pocos años me atreví a estar detrás de la cámara .

