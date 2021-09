Georgina Saldierna

Al no obtener en las elecciones de junio pasado la votación que esperaba y sólo alcanzar 4 por ciento de las preferencias, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) inició ayer los trabajos para efectuar una transformación interna profunda. La premisa de la que se parte es que ya no puede seguir como hasta ahora, so pena de caminar hacia su extinción como fuerza política. Entre las alternativas que valora se encuentra la de retomar principios de la socialdemocracia.

Este sábado, en una reunión virtual, quedó instalada la comisión organizadora de dos congresos nacionales, en los que se modificarán los estatutos y los documentos básicos del partido. El primero se llevará a cabo el 9 de octubre con el fin de incluir diversos acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE) en materia de género. Entre ellos, se encuentra el no otorgar candidaturas a quien tenga una condena por violencia doméstica o sexual contra mujeres y deber pensión alimenticia.

El segundo congreso se efectuará el 4 y 5 de diciembre próximo y su objetivo es hacer una reorganización profunda, así como un redimensionamiento del PRD para relanzarlo y afianzarlo como un partido socialdemócrata sin cambiar de nombre, según declararon los dirigentes perredistas.

Camerino Márquez, integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), aclaró que esta fuerza política seguirá siendo de izquierda, pero se analizará la posibilidad de retomar aspectos de la socialdemocracia, que tiene que ver con el estado de bienestar y la ampliación de los derechos de las personas. Además, se buscará la vinculación con los jóvenes que no conocen su lucha ni los movimientos sociales en que estuvieron involucrados.