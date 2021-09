Jessica Xantomila y Alonso Urrutia

A tres años del gobierno de López Obrador, si bien hay un esfuerzo importante por aclarar qué sucedió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aún no se terminan de romper los pactos de silencio e impunidad como hubiésemos esperado , afirmó Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y añadió: falta voluntad para indagar a fondo a las autoridades más altas del sexenio pasado que tomaron la decisión política de cerrar el caso con una versión que no tenía suficiente soporte en la evidencia científica .

Al cumplirse siete años de la desaparición perpetrada en Iguala, Guerrero, aseguró que aún no se ha alcanzado la verdad . A pesar del cambio de postura oficial, quedan las preocupaciones sobre la actuación de las fuerzas armadas y el de­sempeño de la Fiscalía General de la República (FGR), donde persiste la opacidad y la ineficacia . No se ha logrado que rinda cuentas Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, que en el sexenio pasado encabezó la indagatoria.

Entre los padres de los jóvenes hay una sensación de que estamos ante avances muy exiguos . Sin afán de suplir su voz, sí los vemos muy frustrados y ese sentimiento está agravado en este aniversario por las secuelas que ha dejado el Covid-19, hemos tenido que decir adiós a papás que murieron: a don Saúl Bruno y a don Bernardo Campos .