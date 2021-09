Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Domingo 26 de septiembre de 2021, p. 6

Estudiantes de diversas normales rurales del país demandaron justicia para los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero. En una protesta en el antimonumento +43, en Paseo de la Reforma, los normalistas afirmaron que no bajarán la guardia en este caso. Mientras no nos entreguen a nuestros compañeros sanos y salvos no nos vamos a callar y vamos a seguir aquí en pie de lucha apoyando a los padres de familia que no se han dado por vencidos , manifestaron.

Queremos justicia, que el gobierno escuche que estamos todos unidos. Para nosotros es algo indignante ver a los padres que sufren día con día por saber dónde están sus hijos, si están bien, si están con vida , señaló la delegación de Aguascalientes.