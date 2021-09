Por esa misma ley, se obligó al Conacyt a proporcionar a ese foro el presupuesto necesario para su funcionamiento, lo que operó hasta mediados de 2019, cuando Álvarez-Buylla decidió no aportar más recursos, lo que motivó un litigio que llegó hasta la Suprema Corte.

No somos parte de una élite intelectual, como se ha señalado a partir de la polémica desatada , comentó Tagüeña Parga, quien desde hace 50 años se dedica a la academia. Reconoce que es una privilegiada , porque pudo terminar una carrera en la UNAM y con una beca del Conacyt estudiar un doctorado en la Universidad de Oxford”, pero, agrega, ello lo ha retribuido al formar a nuevas generaciones en la máxima casa de estudios del país en las últimas décadas.

Integrantes del grupo de 31 científicos de gran prestigio nacional e internacional, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) inició una causa penal, Julia Tagüeña Parga y Gabriela Dutrénit Bielous señalaron que están dispuestas a que se les investigue, pero con transparencia, dentro del marco jurídico vigente, ya que no han incurrido en ningún ilícito y menos en delincuencia organizada, pero sus derechos han sido violentados, ya que ni siquiera conocen de qué se les acusa exactamente.

Las catedráticas, quienes tienen el nivel más alto en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI 3), comentaron que la causa penal se centra en la actuación del FCCT durante el sexenio de Enrique Peña Nieto e imputa a 31 personas, de las que seis fueron coordinadores y los demás secretarios técnicos, que en realidad eran empleados de la mesa directiva de ese foro.

En ella están representados los titulares de las principales instituciones educativas del país, como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Cinvestav, la Anuies, así como las academias de Ciencias, Medicina, de la Lengua e Ingeniería y los organismos empresariales, en total 17 organizaciones que recibían los informes financieros.

Éstos habían sido auditados por una firma externa y eran nuevamente auditados por el Órgano de Control Interno, por el propio Conacyt y, finalmente, en algunos años, por la Auditoría Superior de la Federación.

Incluso, recalcó Dutrénit Bielous, en la gestión de Álvarez-Buylla se certificó el buen manejo de los recursos del foro en el primer semestre de 2019, pero ahora se imputa a científicos prestigiados en el país y el extranjero –otro de ellos es el astrónomo José Franco– y jóvenes de gran prestigio.

Ambas resaltaron en la entrevista conjunta que al presidente López Obrador le han dado datos inexactos, ya que no es verdad que la mayor parte de los recursos del FCCT se dedicaran a servicios personales y hubiera derroche. El 89 por ciento se destinó a programas relevantes. Quizá un error ha sido no destacar los trabajos que se realizaron en los 18 años de vida del foro, que no eran frívolos, sino de gran relevancia para el país .

Lamentaron que la directora del Conacyt trate de evadir su responsabilidad en la persecución penal en su contra y señalaron que Álvarez-Buylla decidió desaparecer el FCCT porque no quiere escuchar la voz de la comunidad científica e incluso en ese sentido va el anteproyecto de ley de ciencia, tecnología e innovación, en el que concentra facultades.

Para ellas, el escenario actual es como una pesadilla , con un fiscal que quiere encarcelarlas en una prisión femenina de máxima seguridad y a los hombres en el penal del Altiplano, pero las anima la gran solidaridad y apoyo que han encontrado de la comunidad científica, otros sectores de la sociedad y organizaciones científicas de otros países.

Esperan, insistieron, que se respete la decisión del Poder Judicial, que ya determinó que no hay causa penal que perseguir y que el presidente López Obrador, quien encabeza el primer gobierno de izquierda en el país, asuma el problema e impida esa injusticia de considerarnos parte del crimen organizado , indicó Dutrénit Bielous.

Todos estamos comprometidos con México, todos queremos lo mejor para el país, hay que pedir que las comunidades académica, científica y tecnológica participen del desarrollo de este país, no hay que confrontarnos. A lo mejor esto es una coyuntura que nos permita un acuerdo, porque hay temas que son comunes, por ejemplo, promover la ciencia de calidad , resaltó a su vez Tagüeña Parga.