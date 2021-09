Mientras nosotros, las viejas generaciones, aún no reconocemos que abandonamos ya hace decenios la protección de los nuevos y permitimos que llegara, a quienes íbamos procreando, la perversión que ocultan una ciencia y tecnología al servicio de los capitales. No defendimos a los jóvenes con una educación e información que los protegiera del mercado, no los protegimos del alud asfixiante de comestibles y bebidas que matan a plazos y, entretanto, degradan su salud, sus cuerpos e inteligencias. El desastre poblacional está frente y alrededor de nosotros y sí, era para hace muchos ayeres la prohibición radical e irreversible de los transgénicos y sus asociados químicos. Así como el control de los comestibles chatarra.

Por esto, soy una más de las personas que convocan a levantar la voz y los puños contra una revisión de la ley antitransgénicos que la debilite.

Y no bajaremos ni la una ni los otros mientras no recuperemos nuestra autosuficiencia productiva de alimentos sanos y no alcancemos una real soberanía alimentaria como estrategia de seguridad nacional. Así fuéramos en contra –que no es el caso– de nuestro Presidente, mal asesorado por algunos de sus colaboradores portadores de la voz del antiguo régimen.

