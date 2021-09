H

ay que cambiar todo el actual sistema interamericano y convertirlo por medio de la Celac en un sistema latinoamericano y caribeño, afirma Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, en un artículo que resumo. Debemos librarnos de una OEA con sede en Washington, que es poco menos que un ministerio de colonias. Si ya la OEA tenía un triste récord legitimando invasiones, expulsando a Cuba, pero engriendo a Pinochet, con Almagro rompió todos los moldes, al reconocer a Guaidó y propiciar el golpe de Estado contra Evo Morales.

También se debe reformar el sistema de derechos humanos: no es posible que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga sede en Washington, que no ha ratificado el Pacto de San José, fundamento del sistema, y que no reconoce a la Corte Interamericana. De hecho, todo está listo para tener el Sistema de Derechos Humanos Latinoamericano y Caribeño, ya que son los países latinoamericanos los que han firmado todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos y reconocen a la Corte con sede en San José. El nuevo sistema debería terminar con la bicefalia entre comisión y corte, y tener un sistema como el europeo, cuya única cabeza es la Corte Europea de Derechos Humanos (https://bit.ly/2ZlLAT9).