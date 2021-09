E

l presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó al Congreso a aprobar un alza de impuestos para los más ricos, pues ya es hora de que las grandes corporaciones y las personas más acaudaladas del país paguen su justa parte . La propuesta del mandatario busca revertir los radicales recortes fiscales impulsados por Donald Trump, a fin de que quienes ganen más de 400 mil dólares al año paguen una tasa impositiva de 39.6 por ciento, la misma que se cobraba durante la presidencia del republicano George W. Bush (2001-2009).

De aprobarse, el proyecto del presidente Biden, detenido hasta ahora por la minoría republicana en ambas cámaras, pondría fin a cuatro décadas de profundización de un sistema impositivo regresivo y sumamente favorable para el uno por ciento más rico: en la década de 1950, este sector pagaba hasta 92 por ciento de impuestos sobre ingresos personales, pero hoy apenas desembolsa 23 por ciento, una tasa menor a la vigente para el 50 por ciento más pobre de la población.

Lo más grave es que el sistema fiscal está diseñado de tal manera que permite a los millonarios evadir legalmente ese gravamen. Como resultado de un sistema creado por y para los más ricos, 55 por ciento de las grandes empresas pagó cero impuestos federales el año pasado, y las 25 personas más ricas de Estados Unidos abonaron una tasa efectiva de impuestos de 3.4 por ciento sobre sus ganancias entre 2014 y 2018. Algunos de estos ultra ricos no cubrieron un centavo al fisco durante varios de los últimos 15 años, y algunas de las 500 empresas más grandes de esa nación no sólo no pagaron, sino que obtuvieron rembolsos por miles de millones de dólares del gobierno federal.

El corazón del debate se encuentra en el crecimiento exponencial de la desigualdad que ha acompañado a la implementación de un modelo fiscal basado en el dogma neoliberal según el cual, al disminuir los impuestos a los dueños de grandes capitales, éstos invertirán su riqueza y detonarán el crecimiento económico y la creación de empleos.