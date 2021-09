Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 26 de septiembre de 2021, p. 24

Oaxaca, Oax., A más de cinco años del operativo policiaco en Asunción Nochixtlán efectuado el 19 de junio de 2016, en el cual murieron ocho civiles y hubo más de 100 heridos por disparos de arma de fuego, la madrugada de este sábado se llevaron a cabo las primeras detenciones; se trata de dos mandos de seguridad retirados, uno de la Policía Estatal y otro de extinta Policía Federal (PF).

De acuerdo con fuentes de seguridad, Juan P. A., quien en 2016 se desempeñó como director de la División de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, fue detenido en la ciudad de Oaxaca; mientras Carlos G. R. fue aprehendido en la Ciudad de México.

En esos años formaba parte de la PF, era uno de los agentes que estaban al frente del desalojo solicitado por el gobierno del entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo (2010-2016).

El 19 de junio de 2016, elementos de las policías federal, estatal y Gendarmería llevaron acabo la acción en Asunción Nochixtlán, localidad perteneciente a la región de la Mixteca, donde profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación CNTE) mantenían un bloqueo carretero en protesta por la imposición de la reforma educativa, así como por la detención de integrantes del Comité Ejecutivo Seccional.

A los mandos policiacos la Fiscalía General de la República (FGR) les imputa los delitos de homicidio y lesiones por las acciones cometidas durante el operativo de 2016; sin embargo el dirigente del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic), Santiago Ambrosio, aseguró que estas detenciones no son suficientes, ya que los mandos son ejecutores de órdenes; es decir ellos no actúan por decisión propia, sino que obedecen órdenes.

Exigen castigar a altos mandos

Apuntó que debe ser castigada la cadena de mando, misma que se integra por los ahora ex funcionarios estatales y federales, entre ellos Gabino Cué, ex gobernador; Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación; el ex comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos; y el ex comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, entre otros.

Al respecto, el asesor jurídico de las víctimas, Fortino Santiago López, precisó que la FGR ha cometido varias irregularidades a lo largo de la investigación, la más reciente es que no compartió la información concerniente a la solicitud de las órdenes de aprehensión en contra de los mandos policiacos.