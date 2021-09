En México hay tres veces más corresponsales bancarios que sucursales de bancos, por lo que este modelo de negocio contribuyó a que los usuarios de servicios financieros no dejaran de hacer operaciones en el momento más crítico de la pandemia, reveló la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Los corresponsales bancarios, las aplicaciones, la banca por Internet, todo ello promueve la inclusión financiera en el país. El celular ha sido una buena herramienta, hay que dejar en claro que los corresponsales bancarios no van a sustituir a las sucursales, las sucursales no van a desaparecer, pero la gente joven ya no va, prefiere otro tipo de medios para acercarse a los bancos , refirió el especialista.

Así, según los datos de la CNBV, Oxxo funge como el principal corresponsal bancario del país, con un total de 21 mil puntos de atención al público en general; le sigue la red Yastas, de Compartamos Banco, cuenta con 8 mil 389 puntos de atención y Walmart suma 3 mil 5 puntos para que las personas puedan realizar operaciones bancarias.

Los datos del regulador demuestran que este tipo de comisionistas bancarios cubren 75 por ciento de los municipios que tiene el país y cuatro de cada 10 se encuentran en zonas semimetropolitanas.