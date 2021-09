Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Domingo 26 de septiembre de 2021

Pese a que las mujeres generan riqueza y son un elemento indispensable para aumentar la competitividad de los países, su principal problema es la exclusión en el mercado laboral, el cual está relacionado con estereotipos y funciones tradicionales que se le asignan por su género.

De acuerdo con el estudio: Cómo la Covid-19 alteró la movilidad social en el mercado de trabajo en México, elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (Ceey), la pandemia acentuó la exclusión laboral, principalmente para las mujeres mexicanas, aunque también los hombres la han padecido durante la crisis sanitaria.

En la presentación de dicho estudio, David Kaplan, especialista de la división de mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), afirmó que el indicador de exclusión laboral del Ceey muestra mayores brechas de género, ya que en el primer trimestre de 2021 hubo 7.7 millones de personas excluidas del mercado laboral; es decir, que están disponibles para trabajar, pero no buscan porque por alguna razón piensan que no hay, por su edad o su aspecto físico no lo aceptarían en un trabajo, de ellas 75 por ciento fueron mujeres.

Del subgrupo de 4.9 millones de personas excluidas y disponibles para trabajar, 69 por ciento fueron mujeres. Otro grupo importante de personas que están clasificadas como no disponibles para trabajar, debido a que no tienen a alguien que pueda cuidar a los niños, enfermos o ancianos que están bajo su cuidado, asciende a 2.6 millones de personas, de las cuales 85 por ciento fueron mujeres.