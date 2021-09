E

l 8 de septiembre los trabajadores estatales de la educación básica de Michoacán tenían 38 días sin salario. Ese mismo día el dirigente de la sección XVIII de la CNTE fue citado en el palacio de Bucareli de la Ciudad de México; en la reunión estuvieron todos los funcionarios necesarios para presentarle una propuesta que daría solución de fondo al problema magisterial: el secretario de Gobernación, el titular de la unidad de administración y finanzas de la Secretaría de Educación, el responsable del fondo de nómina educativa, el secretario de Educación en Michoacán y, en calidad de gestor e interlocutor ante la Federación, el gobernador electo en esa misma entidad y su equipo de transición en el tema educativo.

Más tarde, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo (en funciones hasta el primero de octubre) de extracción morenista, se atribuyó la gestión de 3 mil 800 millones de pesos adicionales que llegarían el 20 de septiembre; primero, para saldar tres quincenas atrasadas a los docentes; segundo, regularizar y garantizar a partir de ese momento los salarios de todo 2021; tercero, cubrir las prestaciones que se adeudan al magisterio desde 2020. La tan anunciada federalización de la nómina, según dijeron, sería un proceso que tendría lugar hasta 2022.

La respuesta convenció parcialmente al magisterio disidente, pero contenía cuatro inconsistencias: tenían que esperar, prácticamente, otra quincena antes de empezar a recibir sus salarios; no había garantías de seguridad para que el gobierno de Silvano Aureoles, como lo hizo en otros momentos, no desviara los recursos hacia otros fines; sólo contemplaba dar solución a los trabajadores de educación básica, no de media superior ni superior; tanto la Federación como el gobierno estatal, ya habían incumplido sus ofrecimientos, aun cuando los hicieron igualmente públicos. Las protestas magisteriales no cesaron y ante el negro panorama se convocó a la primera Convención Estatal de Trabajadores de la Educación, buscando unificar a todos los sectores educativos afectados.

Ya pasó el 20 de septiembre, y tal cual previeron los maestros de la CNTE, Silvano Aureoles está ausente de los problemas de su gobierno, llevando a Michoacán a la peor crisis económica y de agresión a los trabajadores de la que se tenga registro; los recursos adicionales de la Federación no llegaron; han transcurrido ya 54 días sin que 28 mil trabajadores de educación básica del sistema estatal hayan podido cobrar su salario; 10 mil de educación media superior no han recibido las quincenas pagaderas por el gobierno estatal desde agosto y prestaciones anteriores; la Universidad Michoacana había funcionado con 70 por ciento de su capacidad económica, con graves consecuencias en las percepciones de su personal, pero lo peor vendrá en octubre, cuando ya no dispondrá de ningún recurso financiero para nómina; en universidades e institutos tecnológicos se están haciendo despidos masivos para cambiar casi en su totalidad a su planta de trabajadores e imponer a los afines al gobierno silvanista.