as estatuas de personas históricas son muy distintas de otros monumentos de conmemoración. Más que sobre eventos, se levantan como registros morales que debemos admirar y emular. Expresan valores comunes encarnados en personas y carecen de matices. Son reverenciales, no referenciales. Sabemos por los últimos capítulos de la Historia Natural de Plinio El Viejo que las primeras estatuas no divinas fueron para los que habían ganado tres veces la Olimpiada en la Grecia antigua. Se les llamó icónicas porque mostraban a la persona real, no un concepto, como era el caso de las columnas, obeliscos o arcos del triunfo. Pero, como todo, terminó en un abuso y hasta un poeta de tragedias, Accio, se mandó a hacer una suya muy alta, aunque él era muy chaparro , en un templo dedicado a Las Musas. Las estatuas son, desde el inicio, terreno de disputa moral.

La objeción de quienes se oponen a la remoción de Cristóbal Colón de Paseo de la Reforma dice, palabras menos, que se trata de borrar un acontecimiento histórico: el desembarco militar y religioso de los europeos en América. No es así. Hay otros espacios que resguardan esa memoria: los museos o los salones de clase. El problema con las estatuas y con los nombres de las calles –como Puente de Alvarado o Gustavo Díaz Ordaz– es que carecen del contexto que se les puede dar en otros sitios. En el caso del museo, sería para resguardar su valor estético y dotarla del pequeño matiz de que se trata de un almirante esclavista. Se han hecho, por ejemplo, exposiciones sobre los instrumentos de tortura pero jamás se ha propuesto hacer un monumento con ellos. No es necesario, tampoco, que para recordar el impacto que los bombardeos alemanes tuvieron sobre Londres haya que consentir una estatua para Hitler. La idea de que existen culturas superiores e inferiores es lo que encarnan las estatuas de Colón o las de Rhodes en la Sudáfrica del apartheid y quitarlas en modo alguno quiere decir que se deje de enseñar su impacto sobre el presente. Aquí hablamos del espacio público que manda señales unívocas hacia ti, a tus antepasados y a tus descendientes. ¿Es justo que algo que sigue llenando de dolor a las comunidades indígenas siga en pie sin poder contestarle, describirle, argumentarle?

Esto va acompañado de la disculpa política. Quitar estatuas y nombres de calles o plazas es facultad del Estado porque la condena oficial es más significativa que la individual. Su mensaje es inequívoco: ya no se es cómplice de esa injusticia. Cuando el Estado español se niega a darle una disculpa política a los pueblos originarios de México, lo que está diciendo es que no rechaza lo que se hizo en su nombre y que, por lo tanto, podría repetirlo. Condenar es un acto expresivo: afirma la posición moral de las víctimas frente al desdén de los poderosos. No se trata de defender el horror argumentando que la esclavitud era legal o que las guerras de exterminio eran algo que se estilaba en ese entonces o desde los romanos en las Galias o los cruzados en Tierra Santa. Todos esos alegatos le siguen escamoteando a las víctimas una posición del derecho a la indignación. Porque no se trata de si Castilla y Aragón eran o no todavía España o si México era un conjunto de pueblos, sino de la posición de igualdad moral hacia las víctimas. Es en ese sentido que me perturba la negativa del gobierno español a la petición de disculpa política de su Estado.

Por mi parte, apoyo que se quite a Colón porque no quiero vivir en una sociedad que expresa admiración por el racismo, el despojo, la esclavitud y las ansias de oro. No se puede condenar sin retirar su figura. No se puede honrar tan sólo una parte de su biografía, escondiendo el mal que hizo y cuyas consecuencias están todavía ahí. Las estatuas no son para educar, son para emular.