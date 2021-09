No obstante, al iniciar con esta otra población se tomará en cuenta sólo a aquellos con padecimientos asociados a mayor riesgo de Covid grave, hospitalizaciones y defunciones.

Niños, todavía no

En cuanto a los amparos para que Salud vacune a menores, López-Gatell consideró desafortunado que se busque una respuesta personal, con una visión extremadamente individualista a algo que es un problema colectivo”.

Advirtió que si se trata de menores de 12 años, no podemos acatar esa orden (judicial) porque se pondría en riesgo la vida del niño.

Dijo que el plan de México es similar al de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Dinamarca, sobre las prioridades de inoculación, iniciando con adultos mayores.