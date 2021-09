Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 25 de septiembre de 2021, p. 7

Ante la situación migratoria en la región, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por estar tardando en atender la problemática y –también en el tono de llamar la atención acerca de la ayuda internacional–preguntó: ¿dónde están los organismos de defensa de derechos humanos? No es dar la espalda, voltear a otro lado .

En una nueva exposición sobre el tema, el mandatario fue enfático en que su gobierno no quiere que nuestro país sea campamento de migrantes, y tampoco gestiona recursos para sí mismo, porque cuenta con el presupuesto necesario para financiar su desarrollo.

Tampoco pretende tomarse la foto recibiendo helicópteros artillados como ocurrió en sexenios anteriores, señaló.