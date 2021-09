L

a historia es añeja, conocida por todos y padecida por millones, pero pasan los sexenios y el problema no se resuelve ni hay interés en solucionarlo. La triste realidad es que seis de cada diez trabajadores en activo no podrán pensionarse a la hora de retirarse del mercado laboral (por sobrevivir en la informalidad), y quienes finalmente la logren estarán condenados a recibir menos que migajas. Con la reforma sobre outsourcing algunos mexicanos de a pie podrán ejercer este derecho, toda vez que sus plazas serán formalizadas, pero el resultado será el mismo, es decir, ingresos insuficientes –por no decir miserables– tras años y años de trabajo.

Como en tantos otros renglones, esa lacerante realidad nacional contrasta con el jugosísimo sistema pensionario que la muy neoliberal cuan reducida burocracia dorada (los puestos de primerísimo nivel ocupados por la cúpula política-tecnocrática) organizó para sí, cuyos montos alcanzan niveles oprobiosos y son un insulto para la mayoría de la población.

Cuando Ernesto Zedillo privatizó el sistema pensionario del país (otro gran negocio para la ya no tan mencionada minoría rapaz) aseguró que las administradoras de fondos para el retiro (Afore) son la gran solución social al México moderno de hoy , por tratarse, según dijo, “de un sistema para el futuro, moderno, ágil, transparente y, sobre todo, justo … ¡Esto es un gran triunfo de todos!” Y se quedó tan tranquilo.

A los dueños de las Afore –los barones de siempre– los gobiernos neoliberales les entregaron un nuevo cuan enorme filón, al tiempo que condenaron a millones de trabajadores a recibir pensiones miserables por el ahorro administrado por esas empresas, las cuales –ellas sí– obtienen multimillonarias ganancias a costillas de dinero ajeno. Además, con éstos recursos obtienen créditos blandos para lo que se les ofrezca (como el fallido aeropuerto de Texcoco).